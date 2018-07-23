نجلة يوسف صديق عن تكريم "السيسي" لها: "ما كنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين"
الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:16 م
رقية جمال
قالت ليلي صديق، نجلة يوسف صديق أحد الضباط الأحرار، إنها علمت بتكريم والدها بعد التواصل معها لدعوتها لحضور الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لتكريمها، معقبة: "مكنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين".
وأضاف "صديق"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين،: "أنا من كتر ماكنت مبسوطة ملقتش كلام أقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكريمي، وحالة السعادة بين قيادات الجيش لتكريم والدي أسعدتني جدًا".
وشددت، على أن ثورة 23 يوليو كانت عمل جماعي من مجموعة من ضباط شرفاء من تيارات مختلفة، وقيمة العمل الجماعي قيمة مضافة لثورة 23 يوليو، موضحة أن اختزال ثورة يوليو في شخص أمر غير مظبوط، فلابد أن نعطي كل ذو حق حقه، فثورة يوليو هي ثورة الضباط الأحرار وليس ثورة جمال عبد الناصر.