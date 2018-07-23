نجلة يوسف صديق عن تكريم "السيسي" لها: "ما كنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين"

قالت ليلي صديق، نجلة يوسف صديق أحد الضباط الأحرار، إنها علمت بتكريم والدها بعد التواصل معها لدعوتها لحضور الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لتكريمها، معقبة: "مكنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين".





وأضاف "صديق"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين،: "أنا من كتر ماكنت مبسوطة ملقتش كلام أقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكريمي، وحالة السعادة بين قيادات الجيش لتكريم والدي أسعدتني جدًا".



