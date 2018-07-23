تعرفي على رجيم "سندريلا" لخسارة الوزن.. وأعراضه الجانبية!

تربينا منذ طفولتنا على قصة الفتاة الجميلة سندريلا، وكما أنها كانت فتاة أحلام الملك في القصة، فأغلب الفتيات والسيدات أيضًا تمنين دومًا أن يصبحن في جمالها. ولذلك ظهر مؤخرًا نوع دايت جديد هو دايت "سندريلا" والذي يهدف إلى جعل من يتبعنه من السيدات يصلن إلى الخصر الضيق لبطلتهن المفضلة، ولكن هل هذا الدايت مفيد لكِ؟





ما هو دايت سندريلا؟

في دايت سندريلا تقوم السيدة بحساب الوزن المثالي لها، لكي تشبه هذه الشخصية الخيالية في الخصر الضيق للغاية، والجسم الرشيق. ويمكن الوصول لهذا الوزن بضرب الطول في نفسه بالأمتار، ثم ضربه مرة أخرى في 18، بمعنى أن امرأة بطول 170 سم يتم حساب وزنها المثالي كالآتي: 1.70*1.70*18 = 52 كجم.





ويهدف دايت سندريلا لأن تصبح مؤشر كتلة جسم (BMI) المرأة بنسبة أقل من 18، مما يعد طبيًّا وزنًا أقل من الطبيعي، حيث إن كتلة الجسم يجب أن تكون للمرأة الطبيعية من 25 إلى 18، فأعلى من ذلك تصبح زائدة في الوزن، وأقل من ذلك تصبح نحيفة نحافة غير صحية.





وقد انتشر هذا الدايت كالنار في الهشيم، وبدأت مئات السيدات حول العالم في وضع هذا الهدف أمام أعينهن، وكيف سيصبحن أميرات مثل جميلات ديزني، وذلك باتباع حميات عنيفة للغاية بالطبع.





ماذا يقول الأطباء عن حمية سندريلا؟

أجمع الأطباء على أن هذه الحمية خطيرة للغاية، وذات أثار سلبية على الجسم بصورة كبيرة، ولها أعراض جانبية قد لا تتخيل من تتبعها مدى خطورتها، فالوصول إلى كتلة جسم 18 قد يؤدي إلى عدم قدرة الأعضاء على أداء وظائفها الحيوية اليومية، بالإضافة بالطبع إلى التقلبات المزاجية.





ونقص الوزن الزائد لهذه الدرجة يصل لخطورة الوزن الزائد بالضبط، حيث يؤثر على عمل القلب ويضعف النظام المناعي للجسم، وتصبح الإصابة بالأمراض أمرًا سهلًا للغاية. هذا بالإضافة إلى اضطراب الهرمونات في الجسم، ما يقلل من إفراز هرمون الإستروجين وهو الهرمون الأنثوي الأهم، ما يؤدي إلى نمو الشعر غير المرغوب فيه، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والشعور الإرهاق الدائم.





إذًا لو نصحتك بهذا الدايت صديقة ما يجب أن تهربي منها سريعًا، فهو مضر بالصحة أكثر من الوزن الزائد ذاته، وتأكدي عزيزتي أن أميرات ديزني لسن المثال التي يجب أن تقتضي به للوصول إلى الشكل والوزن المثالي.