طريقة تحضير ساندويش البيض بالأفوكادو

المقادير

- البيض : 3 حبات (مسلوق مقشر ومفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- أعشاب مجففة : ربع ملعقة صغيرة

- الماسترد : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : 2 ملعقة صغيرة

- الأفوكادو : 1 حبة (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خبز التوست : 6 شرائح





طريقة التحضير

1. اخلطي البيض والبقدونس والأعشاب والماسترد والمايونيز معا في طبق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

2. اضيفي الأفوكادو المهروس والملح والفلفل واخلطي.

3. وزعي الخليط على خبز التوست لعمل 3 ساندويشات.