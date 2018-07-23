البورصات الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تواصل إعلان نتائج الأعمال

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع الجاري على تراجع، مع تواصل إعلان نتائج الشركات الفصلية، وتواصل المخاوف حيال الوضع التجاري العالمي.





وتواصلت الضغوط السلبية على قطاع السيارات في البورصات الأوروبية اليوم الإثنين مع المخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات بلاده من السيارات قبل أيام من زيارة رئيس المفوضية "جان كلود يونكر" للبيت الأبيض.





وأعلنت شركة "فيات كريسلر" استبدال رئيسها "سيرجيو مارشيوني" بعد نحو 10 أعوام من توليه المنصب، بسبب مخاوف حول حالته الصحية، ليهبط السهم بنحو 1.5%.





كما تراجع سهم شركة "رايان إير" للطيران بنحو 6.4%، بعد إعلانها أن متوسط الأسعار سيكون أقل من التوقعات السابقة خلال الصيف الجاري، بفعل اشتداد المنافسة.





وعلى جانب أخر، أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية استقرار ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 384.8 نقطة، كما انخفض "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% ليسجل 7655 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12548 نقطة، في حين بلغت نسبة هبوط "كاك" الفرنسي 0.4% ليسجل مستوى 5378 نقطة.