رشاد عبداللطيف: ثورة 23 يوليو رفعت من قيمة الإنسان المصري



قال الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع، إن مبادئ ثورة 23 يوليو التي أعلنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت تتمثل في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على الاستعمار، وتأسيس جيش قوي، لافتًا إلى أن الثورة تمكنت من تأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، وإنارة آلاف البيوت التي كانت تمتلئ بالظلام.



وأضاف "عبد اللطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن الشعب المصري قوي ومتمسك بقيادته، ولن يسمح لأي قوى بتدمير القوات المسلحة التي تحافظ على أمن هذا الوطن، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو رفعت من قيمة الإنسان المصري.

