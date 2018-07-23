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فريدة الشوباشي: لا يوجد زعيم عربي تمتع بـ 10% من شعبية "عبد الناصر"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:37 م
فريدة الشوباشي: لا يوجد زعيم عربي تمتع بـ 10% من شعبية عبد الناصر
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رقية جمال
 
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنه لا يوجد زعيم عربي حتى الآن تمتع بـ 10% من شعبية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضافت "الشوباشي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشعب المصري والجماهير كانوا يؤيدوا "عبد الناصر" في أي قرار أو إجراء يتخذه، معقبة: "ما تتفرجوا على خطبه".

واعتبرت، أن هزيمة 67 كانت مخطط كوني ومؤامرة على مصر، لافتة إلى أن العالم بأكمله كان ضد مصر في هذا الوقت. 
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