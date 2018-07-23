فريدة الشوباشي: لا يوجد زعيم عربي تمتع بـ 10% من شعبية "عبد الناصر"

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنه لا يوجد زعيم عربي حتى الآن تمتع بـ 10% من شعبية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.





وأضافت "الشوباشي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشعب المصري والجماهير كانوا يؤيدوا "عبد الناصر" في أي قرار أو إجراء يتخذه، معقبة: "ما تتفرجوا على خطبه".



