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"ليفني" تتزعم حزب المعارضة داخل "الكنيست"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:24 م
ليفني تتزعم حزب المعارضة داخل الكنيست
تسيبي ليفني
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وكالات
 

قرر آفي غباي رئيس المعسكر الصهيوني، اليوم الاثنين، تعيين رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، زعيمة للمعارضة خلفا لـ"يتسحاق هرتسوغ".

وعقد مؤتمر صحفي مشترك لغباي وليفني، بعد ظهر اليوم الإثنين، أعلن عن مواصلة الشراكة بين الحزبين، وأكد على أن الهدف هو استبدال السلطة الحاكمة بسلطة تعمل من أجل المواطنين.

وقادت النائبة تسيبي ليفني، حزب "الحركة" بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، في أعقاب تقديم لائحة اتهام بحقه وإدانته بالفساد.

 وفاز هذا الحزب بقيادتها في الانتخابات العامة 2009 بـ28 مقعدا، حيث شكل أكبر كتلة في "الكنيست"، إلا أنها لم تفلح في تشكيل ائتلاف حكومي وأصبحت رئيسة للمعارضة. 

وعقب انتخابات عام 2013 انضمت "ليفني" إلى حكومة نتنياهو، في منصب وزيرة الخارجية، إلا أن نتنياهو قام بإقالتها عام 2014. 

وانضمت "ليفني" فيما بعد إلى "حزب العمل" في تشكيل المعسكر الصهيوني، الذي فاز بـ24 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وبعد انتخاب آفي غباي، رئيسا لحزب "المعسكر الصهيوني" واعتزال يتسحاق هرتسوغ الحياة السياسية، ليتولى منصب رئيس "الوكالة اليهودية"، تقرر تعيين "ليفني" مرة أخرى رئيسة للمعارضة في الكنيست.

المزيد عن: وزيرة ليفني حزب المعارضة الكنيست الخارجية
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