"سجون بلا غارمين".. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)

وعد الرئيس فأوفى، وأطلق المبادرة والتزم بها، ففي إطار مبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرج قطاع السجون عن دفعة جديدة من الغارمين و الغارمات.





ووبلغ عدد الغارمين والغرامات المفرج عنهم، اليوم الإثنين، 683 غارمة وغارمة، وذلك بعد سداد المديونيات الخاصة بهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.





وجاء الإفراج تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018.