ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سجون بلا غارمين".. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:21 م
سجون بلا غارمين.. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
وعد الرئيس فأوفى، وأطلق المبادرة والتزم بها، ففي إطار مبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرج قطاع السجون عن دفعة جديدة من الغارمين و الغارمات.

ووبلغ عدد الغارمين والغرامات المفرج عنهم، اليوم الإثنين، 683 غارمة وغارمة، وذلك بعد سداد المديونيات الخاصة بهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

وجاء الإفراج تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018.
سجون بلا غارمين.. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)
سجون بلا غارمين.. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)
سجون بلا غارمين.. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)
سجون بلا غارمين.. السيسي يفي بعهده بالإفراج عن 683 غارم وغارمة (صور)
المزيد عن: قطاع السجون صندوق تحيا مصر سجون بلا غارمين ثورة 23 السيسي الدفعة الجديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 5:50:02 PM