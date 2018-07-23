خالد يوسف بعد منح يوسف صديق قلادة النيل: "لولاه ما نجحت ثورة يوليو"

أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته بخبر منح الرئيس عبدالفتاح السيسي البطل يوسف صديق قلادة النيل بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، مؤكدًا أنه لعب دور كبير في الثورة ولولاه ما نجحت في إزاحة الطغيان والاستعباد.









وكتب "يوسف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلادة النيل لإسم البطل يوسف صديق الذي لولاه مانجحت ثورة يوليو في إزاحة الطغيان والاستعباد ..أخيرًا خبر مفرح ..مبروك ياليلي ...مبروك لكل المؤمنين بثورة يوليو وأبطالها".



