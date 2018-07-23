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اصابة شخصين في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "السويس - السخنة"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:18 م
اصابة شخصين في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق السويس - السخنة
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
أصيب شخصين، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق السويس - السخنة امام قرية ساندويتش.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأسفر ذلك عن إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.
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