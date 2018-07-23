نجمات اعتمدن تسريحة الشعر المبلل.. اختاري الأنسب (صور)

تعتمد النجمات في الحفلات والمناسبات تسريحة الـ wet look أو الشعر المُبلّل، إذ تمنح النجمة اطلالة مميزة، وجاذبة، بخاصة في فصل الصيف.





اختارت تسريحة الشعر المبلل العارضة Kendal Jenner كيندال جينر برفع شعرها بالكامل للوراء، مع عمل شينيو غير مرتفع، مع قيراط الأذن المرصع بـالأحجار، الطويل، لإبراز جمال الفستان المغلق من ناحية الرقبة، وطول الأكمام.





اختارت اللوك نفسه نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian كيم كارداشيان التي تُعتبر هذه التسريحة هي المفضلة لديها، بحسب ما نراها دائمًا في الحفلات الكبيرة والمهرجانات، واختارت مكياجًا سموكيًّا للعيون، ليحاكي لون شعرها الأسود.





ظهرت به أيضًا الفنانة العالمية Selena Gomez سيلينا غوميز، بـشعر مبلّل رطب، وضعت أحد الجانبين للأمام، في إحدى جلسات التصوير، لاطلالة أكثر جرأة وجاذبية.





بشعرها القصير الأشقر، أعجبنا تصفيف شعر النجمة العالمية Kate Hudson كايت هيدسون، بعمل فرق على أحد جانبي الشعر، وتصفيفه بشكل انسيابي للوراء، مع وضع الكثير من المثبّت، ليبدو الشعر بالفعل وكأنه مبلّل.



