عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الملك "سلمان" يستقبل رئيس إريتريا في جدة

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استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في جدة، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي .





ورحب الملك سلمان بـ "أفورقي" في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأريتري، سعادته بلقائه للملك، الذي أقام مأدبة غداء تكريمًا له.





حضر الاستقبال والمأدبة: مستشار الملك سلمان، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار الملك، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي، والوزراء.





كما عقد "سلمان" جلسة مباحثات مع رئيس إريتريا، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.





وحضر جلسة المباحثات: الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة السعودية لدى إريتريا، الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف.





كما حضر الجلسة من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، والمستشار الخاص للرئيس، يماني فبراب ولدي، و أمين حسن مدير مكتب الرئيس.



