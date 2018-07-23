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هذا الشخص كان السبب في نجاح ثورة 23 يوليو.. والسيسي يرد له الجميل

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:50 م
هذا الشخص كان السبب في نجاح ثورة 23 يوليو.. والسيسي يرد له الجميل
الضباط الأحرار
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء فؤاد فيود، خبير عسكري وأحد أبطال أكتوبر، إن هناك عدة أسباب وراء قيام ثورة 23 يوليو منها عدم وجود عدالة اجتماعية، بالإضافة إلى وجود فساد في الدولة المصرية.

وأشار "فيود"، خلال لقاء حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن تكريم الرئيس السيسي لأسرة العقيد يوسف صديق لافتة طيبة، معقبا: "يوسف صديق السبب في نجاح ثورة 23 يوليو لأنه اتحرك بدري عن الضباط".

وأضاف أن يوسف صديق أحبط اجتماع كان يعده الملك لمواجهة تحرك الضباط بعد أن نما إلى علمه ترتيبهم للقيام بثورة.
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