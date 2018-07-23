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أمين سر "حقوق الإنسان" بالنواب: آن الأوان للانتهاء من البيروقراطية والروتين الحكومي

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:45 م
أمين سر حقوق الإنسان بالنواب: آن الأوان للانتهاء من البيروقراطية والروتين الحكومي
النائب شريف الورداني
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إسلام شعراوي
 
قال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، آن الأوان للانتهاء من عصر البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يعتمد على الموظف، واستبداله بالكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد النائب أن ذلك يؤدي لرفع كفاءة العمل داخل الجهات الحكومية وحل أزمة الزحام والتكدس وتضييع الوقت في انتظار الطوابير، موضحا أن نجاح الحكومات يُقاس بحجم ما تقدمه من تيسيرات لتوفير حياة أفضل لمواطنيها وتساعدهم في تخفيف أعباءهم.

وأشار النائب البرلماني إلى أن ميكنة التعاملات الحكومية سيكون لها أثر إيجابي على زيادة معدلات النمو في جميع قطاعات الدولة، وتسهيل الحياة على المواطنين في جميع الخدمات الحكومية.
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