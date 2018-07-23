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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:18 م
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
الريال السعودي- أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، خلال تعاملات البنوك اليوم الاثنين 23-7-2018، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك إتش إس بي سي عند مستوى 4.78 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع 4.77 جنيها في بنك الإسكندرية. 
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