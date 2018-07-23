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مدير متحف جمال عبدالناصر: إقبال جماهيري غير مسبوق على زيارة المتحف

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:25 م
مدير متحف جمال عبدالناصر: إقبال جماهيري غير مسبوق على زيارة المتحف
الزعيم جمال عبدالناصر
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هدى عبدالرازق
 
قالت نادية أحمد كامل، مدير متحف الزعيم جمال عبدالناصر، إنه تم فتح المتحف مجانًا اليوم تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن هناك إقبال جماهيري غير مسبوق على زيارة المتحف اليوم.

وأشار "كامل"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن كل الفئات العمرية زارت المتحف، بالإضافة إلى وجود جاليات وشخصيات عربية حرصت على زيارة المتحف اليوم، معقبة: "فخورين بوطنية المصريين وحرصهم على زيارة المتحف".
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