طريقة عمل كيك الشيكولاتة الداكنة

المقادير

- سكر : 2 كوب

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب (داكنة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب (مغلي)





طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.





2. جهزي صينية كيك مدورة مقاس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.





3. اخففي الطحين والكاكاو والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا في وعاء.





4. اخفقي البيض والحليب والزيت والفانيلا في الخفاقة الكهربائية لمدة دقيقتين.





5. أضيفي الماء المغلي واخلطي بالملعقة.





6. أضيفي خليط الطحين واخفقي حتى تتجانس المكونات.





7. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة مسبقاً وأدخلي الصينية الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.



