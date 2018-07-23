لأول مرة.. محصول الطماطم المصري يغزو أسواق كندا

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدين للصادرات الزراعية المصرية من محصول الطماطم بكندا، وشتلات العنب إلى المغرب، وذلك للمرة الأولى.





واضاف أبوستيت، في تصريح اليوم الاثنين، ان تلك الخطوة تعد نجاحا جديدا يضم إلى إنجازات الحجر الزراعي المصري، والذي أجرى مفاوضات ومباحثات موسعة مع نظرائه بدولتي المغرب وكندا، من أجل دراسة الشروط الفنية اللازمة لفتح السوقين الجديدين, وكذلك المعاملات الخاصة بالصحة النباتية، مع توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا، من أجل الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية, ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلي.





وأوضح وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.