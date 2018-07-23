مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة كفر شكر.. ويشدد على سرعة إنجاز أعمال المواطنين (صور)

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، مركز شرطة كفر شكر وتفقد النوبتجية، والتقى بالضباط والأفراد وشدد عليهم باحترام المواطنين وحسن معاملتهم وسرعة إنجاز أعمالهم، واحترام كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل كرسي المعاقين، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.



وأكد على ضرورة تواجد ضابط حقوق الإنسان بالمركز لخدمة المواطنين ومساعدتهم، مشيرًا إلى الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطن.