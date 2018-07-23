مرتضى منصور يهدد مالكة قناة "ltc".. والأخيرة: لن أنفذ رغباته (فيديو)

أكدت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة ومالكة قناة "ltc" الفضائية، أنها تلقت تهديدا من المستشار مرتضى منصور، لرغبة الأخير في وقف برنامج الإعلامي عبدالناصر زيدان، الذي يبث على شاشة القناة.





وقالت مالكة القناة: "تلقيت كم تهديدات ليا ولأهل بيتي بغلق القناة بطريقة مش معقولة" ، متابعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية "ltc"، أنه انتابها الخوف عند تهديد المستشار بغلق القناة.





واستطردت: "أنا خفت شوية، ده مشروع شقيانة فيه بقالي 15 سنة من عمري، بس بعد كده قلت يعني أنا خايفة من مرتضى ومش خايفة من ربنا"، مضيفةً: "مش هيحصل اللي عايزه مرتضى، ولو القناة قفلت يبقى إحنا عدنا دولة داخل الدولة".





وأشارت إلى أن إنتاج برنامج عبدالناصر زيدان يتكلف 3 ملايين، بينما يتكلف إنتاج برنامج مرتضى منصور 6 ملايين، مؤكدةً أنها "لن تنفذ مطلبه ولن تلغي عقدها مع زيدان، وأن البرنامج سيستمر"، موجهة إلى مسؤولي الدولة، جاء فيها: "لو قناة ltc قفلت يبقى عندنا دولة داخل الدولة، لإن مرتضى منصور هيكون فوق القانون".







