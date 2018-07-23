صورة مسربة.. ظهور نسخة جديدة من جلاكسي نوت 9 باللون الأزرق

ظهرت صورة مسربة جديدة لهاتف جلاكسي نوت 9 باللون الأزرق، وفقا لموقع Phonearena الهندي,





وتظهر الصورة المعنية تصميمًا يشبه إلى حد كبير تصميم جلاكسي نوت 8 في العام الماضي، وهذا يعني دعمه بشاشة عرض Infinity الطويلة، على الرغم من أن سامسونج قد بذلت جهدًا للحد من الحافة السفلية.





وعلى الرغم من إعداد الكاميرا الأفقي بالجانب الخلفي، إلا أن شركة سامسونج قامت بتعديل موضع ماسح بصمات الأصابع، كذلك تم إجراء تحسينات مهمة على قلم S Pen، وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من التحكم في الموسيقي، وإلغاء قفل جلاكسي نوت 9 عن بعد ، وكذلك استخدام الملحقات كزر إغلاق خارجي.





وسيتم شحن بعض أقلام S Pen بألوان مختلفة، اعتمادًا على لون نسخة هاتف Note 9 المختار، فعلى سبيل المثال ستدعم النسخة الزرقاء Deep Sea Blue الموجودة في الصورة بقلم S Pen باللون الذهبي.



