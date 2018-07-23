ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دوري أبطال أوروبا يغازل عمرو وردة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:57 م
دوري أبطال أوروبا يغازل عمرو وردة
عمرو وردة
طباعة
الفجر الرياضي
 

ينتظر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا منذ احترافه بالخارج.

 

ويلعب عمرو وردة مع باوك أمام بازل السويسري فى السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء بملعب "تومبا ستاديوم" في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما تقام مباراة العودة بملعب سانت جاكوب بارك بسويسرا في الأول من شهر أغسطس المقبل.

 

ويواجه الفائز من باوك وبازل فريق سبارتاك موسكو الروسي في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

 

 

 

المزيد عن: عمرو وردة دوري ابطال اوروبا باوك بازل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:01 PM