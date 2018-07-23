دوري أبطال أوروبا يغازل عمرو وردة

ينتظر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا منذ احترافه بالخارج.

ويلعب عمرو وردة مع باوك أمام بازل السويسري فى السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء بملعب "تومبا ستاديوم" في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما تقام مباراة العودة بملعب سانت جاكوب بارك بسويسرا في الأول من شهر أغسطس المقبل.

ويواجه الفائز من باوك وبازل فريق سبارتاك موسكو الروسي في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.