ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس الفلسطيني يهنئ "السيسي" بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:29 ص
الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
أرشيفية
طباعة
أ ش أ
 
هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أعرب فى برقيته عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطينى واهتمامها بقضيته العادلة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الرئيس الفلسطينى اعتزازه بعلاقات الأخوة الوطيدة التى تربط الشعبين والبلدين، والتى ستظل محل اهتمام مشترك من أجل تنميتها وتطويرها فى شتى المجالات.

المزيد عن: محمود عباس عبد الفتاح السيسي ذكرى 23 يوليو ثورة يوليو المجيدة ثورة 23
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 11:30:01 AM