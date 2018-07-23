رامي رضوان عن منتقدي ثورة 23 يوليو: "الناس بقت تجادل في كل حاجة"

علق الإعلامي رامي رضوان، على انتقاد البعض لثورة 23 يوليو المجيدة بمناسبة ذكراها الـ66، قائلًا: "مؤخرًا الناس اتعودت تجادل في كل حاجة".

وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي"، أن ثورة 23 يوليو قامت لإرساء مبادئ نبيلة عدة، منها القضاء على الاستعمار الأجنبي والقضاء على الإقطاع، إضافة إلى إقامة جيش وطني قوي.

وتابع: "هناك بعض الإنجازات التي تحققت بفضل الثورة على الأصعدة المختلفة، مثل تأميم قناة السويس وتوقيع اتفاقية الجلاء بعض 74 سنة من الإحتلال"، مؤكدًا أن تلك حقائق تاريخية لا تقبل النقاش.