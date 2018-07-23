العراق: إنقاذ اثنين من رهائن مبنى محافظة أربيل واستمرار عملية الاحتجاز

تمكنت قوات الأمن الكردية، اليوم الاثنين، من تحرير اثنين من الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون داخل مبنى محافظة أربيل. ومازالت العملية الأمنية مستمرة، وذلك بحسب مسؤولين أمنيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين القول إنه "تم إنقاذ اثنين من الرهائن، وإن أحدهم أصيب بجروح خطيرة".

وكان مبنى محافظة أربيل قد تعرض، صباح اليوم، إلى هجوم مسلح من قبل ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية. وقال نائب محافظ أربيل، طاهر عبد الله: "إن عنصرا من الشرطة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل المسلحين"، وذلك بعد دخول مسلحين اثنين صبيحة اليوم مبنى محافظة أربيل". وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مبنى المحافظة وتبحث عن المسلحين اللذين دخلا المبنى".

وقالت شبكة "رووداو" الكردية إن القوات الأمنية تمكنت من قتل اثنين من منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل.

ونقلت الشبكة الإعلامية الكردية، عن مراسلها، قوله إن "قوات (الآسايش) التي اشتبكت مع المسلحين الثلاثة الذين دخلوا مبنى محافظة أربيل في وقت سابق من اليوم، استطاعت أن تقتل مسلحين اثنين وتصيب الثالث في العملية".

وأضاف أن "القوات الأمنية حررت موظفا كان قد تم احتجازه كرهينة من قبل المسلحين الذين هاجموا المبنى".