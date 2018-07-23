"السكك الحديدية": بيع الخردة سيعود بالنفع على الخدمة.. وحصرنا 24 ألف طن منها



وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه في ظل انخفاض قيمة تذكرة السكك الحديدية، وارتفاع تكلفة التشغيل، كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للدخل، كاشفًا أنه تم حصر 24 ألف طن من الخردة.



قال سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الخردة وبيعها، حيث سيعود عائدها على تطوير الخدمة.