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هبوط اضطراري لطائرة تحمل مديرة صندوق النقد الدولي

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:52 ص
هبوط اضطراري لطائرة تحمل مديرة صندوق النقد الدولي
مديرة صندوق النقد الدولي
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رويترز
 
أفادت‭‭‭ ‬‬‬وسائل إعلام محلية أن طائرة تتبع الخطوط الجوية الأمريكية تحمل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد هبطت اضطراريا في الأرجنتين بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس ايرس.

وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية أن الرحلة التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى إيزيزا للهبوط.

وكانت لاجارد تزور الأرجنتين خلال مطلع الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين. ولم يرد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعقيب. كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مرتبطة بالحادث.
المزيد عن: هبوط اضطراري كريستين لاجارد صندوق النقد الأرجنتين أخبار الاقتصاد
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