ماسك الليمون والتفاح لعلاج البقع الداكنة في الوجه.. جربيه

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة البقع البنية أو ما يعرف بالكلف على البشرة، لتفقد بذلك نضارتها ولونها الموحد والمتناسق، إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي لمشكلة تصبغات البشرة، سنقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير قناع التفاح والليمون للحصول على بشرة صافية بلون موحد.





فوائد الليمون والتفاح لعلاج البقع الداكنة:

يساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة بفضل الفيتامين سي المنشط، التخلص من خلايا الجلد الميت وتعزيز نمو خلايا جديدة وصحية.





أما التفاح فهو مصدر هام للفلورتين، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ، وعند الجمع بينه وبين فيتامينC المتوفر في الليمون ليحارب التصبغات والشوارد الحرة التي تسبب تلف خلايا الجلد.





طريقة تحضير قناع الليمون والتفاح:

كل ما عليك فعله هو هرس تفاحة واحدة بشكل جيد، ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج.



