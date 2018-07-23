ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماسك الليمون والتفاح لعلاج البقع الداكنة في الوجه.. جربيه

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:35 ص
ماسك الليمون والتفاح لعلاج البقع الداكنة في الوجه.. جربيه
أرشيفية
طباعة
 
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة البقع البنية أو ما يعرف بالكلف على البشرة، لتفقد بذلك نضارتها ولونها الموحد والمتناسق، إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي لمشكلة تصبغات البشرة، سنقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير قناع التفاح والليمون للحصول على بشرة صافية بلون موحد.

فوائد الليمون والتفاح لعلاج البقع الداكنة:
يساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة بفضل الفيتامين سي المنشط، التخلص من خلايا الجلد الميت  وتعزيز نمو خلايا جديدة وصحية.

أما التفاح فهو مصدر هام للفلورتين، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ، وعند الجمع بينه وبين فيتامينC  المتوفر في الليمون ليحارب التصبغات والشوارد الحرة التي تسبب تلف خلايا الجلد.

طريقة تحضير قناع الليمون والتفاح:
كل ما عليك فعله هو هرس تفاحة واحدة بشكل جيد، ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج.

قلّبي لبعض الدقائق حتى تتجانس المكونات ثم طبقيها على بشرة جافة ونظيفة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الدافئ. كرري هذا القناع البسط مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
المزيد عن: ماسك الليمون ماسك عناية البشرة الوجه التفاح البقع الداكنة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 10:00:02 AM