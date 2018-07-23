"النقل": حصر ٦١ ألف طن خردة لزيادة عوائد السكك الحديد المالية

استعرض المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، الأعمال التي قامت بها اللجنة من حصر كميات الخردة والتي بلغت 61 ألف طن، وذلك من خلال حصرها لـ 39 موقع تابع لهيئة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية واستمر عملها لأكثر من شهرين.





كما استعرض رئيس الهيئة الطرق المختلفة للتخلص من الخردة والإجراءات الغير تقليدية التي سيتم تنفيذها في طرق الإعلان والبيع لهذه الخردة بحيث تحقق أعلى عائد مادي لهيئة السكك الحديدية، خاصة وأن هذه الكمية من الخردة تعتبر هي الكمية الأكبر من الخردة والتي سيتم بيعها في تاريخ هيئة سكك حديد مصر.









جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري والخاصة بحصر وتسعير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ للتصرف في الخردة لزيادة عوائد السكك الحديدية المادية والتي تضم ممثلين من أكثر من جهة حكومية معنية بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية.





حيث أكد وزير النقل على أهمية عمل اللجنة نظرا لحاجة السكك الحديدية الماسة؛ لزيادة عوائدها المالية خاصة في ظل ضعف إيرادات الهيئة بالمقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة وتكلفة قطع الغيار وتكلفة خطط التطوير.





وأشار عرفات إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة كبيرة؛ لاستغلال كافة ممتلكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وأن هذه الخطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.