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هبوط اضطراري لطائرة رئيسة صندوق النقد الدولي في الأرجنتين

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:24 ص
هبوط اضطراري لطائرة رئيسة صندوق النقد الدولي في الأرجنتين
هبوط اضطراري لطائرة - أرشيفية
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وكالات
 

اضطرت طائرة كانت تقل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، للهبوط بشكل اضطراري في مطار عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس بعد إقلاعها بقليل من هناك.

 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طاقم الطائرة قرر العودة إلى مطار المغادرة، لأن الضغط في كابينة القيادة، أخذ ينخفض بحدة وبشكل مفاجئ.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة كانت تنفذ رحلة عادية بين الأرجنتين والولايات المتحدة، مؤكدة أن الهبوط تم بشكل عادي ولم يصب أحد خلاله.


وحضرت لاجارد قبل الحادث، اجتماعا لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في بوينس آيرس.


المزيد عن: هبوط اضطراري طائرة رئيسة صندوق النقد الدولي الأرجنتين
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