قطاع السجون يقيم حفلا لعدد من المفرج عنهم بعفو رئاسي وبعض الغارمات

يحتفل قطاع السجون، اليوم الإثنين، بمناسبة الإفراج عن بعض المسجونين بعفو رئاسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وعن بعض النزلاء (الغارمات والغارمين)، وذلك بمنطقة سجون طرة.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.





جاء ذلك في الجريدة الرسمية، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.