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مقتل 11 "جهاديًا" بكمين نصبوه للجيش في مالي

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:17 ص
مقتل 11 جهاديًا بكمين نصبوه للجيش في مالي
كمين نصبوه للجيش المالي
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وكالات
 

أعلنت حكومة مالي أن جيشها قتل11 "جهاديا" وسط البلاد يوم أمس الأحد، وذلك في كمين نصبه الإرهابيون أنفسهم للإيقاع بقوات الجيش.

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "وقعت دورية استطلاع وتأمين صباح الأحد ضحية كمين نصبه إرهابيون في غابة سموني في دائرة ماسينا بمقاطعة سيغو وسط البلاد".

 

وأضافت: "خلال العملية خسرت قوات مالي المسلحة جنديا واحدا وأصيب لها آخر، في حين أحصينا 11 قتيلا في صفوف العدو".

 

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