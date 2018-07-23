الأهلي يهنئ السباح "ميشو" بعد تحقيق أرقام قياسية في ألمانيا

حقق محمد سامي “ميشو”، سباح النادي الأهلي، ثلاثة أرقام قياسية في بطولة ألمانيا الدولية، المقامة حاليًا في برلين، بمشاركة العديد من السّباحين المميزين على مستوى العالم، وجاءت الأرقام التي حققها سبّاح الأهلي كالتالي:

في سباق الـ50 متر — ظهر، حصد “ميشو” المركز الأول، وتُوج بالميدالية الذهبية، محققًا رقمًا مصريًا جديدًا قدره (25.01) ثانية.

في سباق الـ100 متر — حرة، جاء سبّاح الأهلي في المركز الثاني، وتُوج بالميدالية الفضية، برقم قدره (48.93) ثانية، ليصبح أول سباح مصري يكسر حاجز الـ49 ثانية.

في سباق الـ200 متر — متنوع، جاء سامي “ميشو” في المركز الثاني، وتُوج بالفضة، وحقق رقمًا مصريًا جديدًا (21.05) ثانية.

وحرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، على تهنئة سبّاح الأهلي، ونقل له تهنئة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد تفوقه الكبير في بطولة ألمانيا.

وأكّد المدير التنفيذي على دعم مجلس الإدارة لكافة اللعبات الرياضية ، وفي مقدمتها لعبة السـباحة التي تحظى باهتمام كبير.