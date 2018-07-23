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10 معلومات عن المخرجة هالة خليل في عيد ميلادها

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:32 ص
10 معلومات عن المخرجة هالة خليل في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل المخرجة هالة خليل اليوم الإثنين بعيد ميلادها الحادي والخمسين، وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت هالة خليل في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٦٧.


٢- درست الهندسة لفترة ثم اتجهت للدراسة في المعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1992.


٣- عملت لفترة في إخراج البرامج لقناة النيل للدراما.


٤- أخرجت أول ست كوم مصري وهو "شباب أون لاين" والذي ضم عدد من النجوم الشباب من بينهم بشرى وأحمد الفيشاوي وأمير كرارة ولقاء الخميسي.


٥- قدمت أول فيلم سينمائي لها عام ٢٠٠٤، وهو "أحلى الأوقات" من بطولة هند صبري وحنان ترك ومنة شلبي.


٦- أخرجت ثان أعمالها السينمائي فيلم "قَص ولزق" عام ٢٠٠٦، كما قامت بكتابة سيناريو العمل.


٧- حصلت في عام 2006 على جائزة أحسن إخراج عمل أول أو ثان من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني "قص ولصق".


٨- اتهمت بسرقة قصة فيلم "قَص ولزق" من أحد الكتاب لكن القضاء حكم لصالحها.


٩- في عام ٢٠٠٩، أخرجت فيديو كليب "أبويا الطيب" لعلي الحجار وفيديو كليب "رمضـان جنة" لمحمد منير.


١٠- شاركت في مارثون رمضان الماضي من خلال مسلسل "بالحجم العائلي" للنجم يحيى الفخراني.


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