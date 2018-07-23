10 معلومات عن المخرجة هالة خليل في عيد ميلادها
تحتفل المخرجة هالة خليل اليوم الإثنين بعيد ميلادها الحادي والخمسين، وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت هالة خليل في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٦٧.
٢- درست الهندسة لفترة ثم اتجهت للدراسة في المعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1992.
٣- عملت لفترة في إخراج البرامج لقناة النيل للدراما.
٤- أخرجت أول ست كوم مصري وهو "شباب أون لاين" والذي ضم عدد من النجوم الشباب من بينهم بشرى وأحمد الفيشاوي وأمير كرارة ولقاء الخميسي.
٥- قدمت أول فيلم سينمائي لها عام ٢٠٠٤، وهو "أحلى الأوقات" من بطولة هند صبري وحنان ترك ومنة شلبي.
٦- أخرجت ثان أعمالها السينمائي فيلم "قَص ولزق" عام ٢٠٠٦، كما قامت بكتابة سيناريو العمل.
٧- حصلت في عام 2006 على جائزة أحسن إخراج عمل أول أو ثان من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني "قص ولصق".
٨- اتهمت بسرقة قصة فيلم "قَص ولزق" من أحد الكتاب لكن القضاء حكم لصالحها.
٩- في عام ٢٠٠٩، أخرجت فيديو كليب "أبويا الطيب" لعلي الحجار وفيديو كليب "رمضـان جنة" لمحمد منير.
١٠- شاركت في مارثون رمضان الماضي من خلال مسلسل "بالحجم العائلي" للنجم يحيى الفخراني.