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اليوم.. دعوة مجانية لأصدقاء لاعبي أكاديمية هيثم عرابي في كل الفروع

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:17 ص
اليوم.. دعوة مجانية لأصدقاء لاعبي أكاديمية هيثم عرابي في كل الفروع
هيثم عرابي
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علي نبوي
 

تنظم أكاديمية هيثم عرابي لكرة القدم، يوم لأصدقاء لاعبي الأكاديمية، بداية من اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

 

وقررت الأكاديمية عمل مهرجان لأصدقاء لاعبي الأكاديمية بحضور 5 أصدقاء لحد أقصي.

 

ووضعت الأكاديمية شروط محدده لحضور أصدقاء لاعبي الأكاديمية وهي، الحضور بطقم رياضي، ونزول الملعب بحذاء مخصص لكرة القدم، ووجود زجاجة مياة مع كل لاعب.

 

وكان هيثم عرابي افتتح أكاديمياته في عدد من الفروع ابرزها بمركز شباب الجزيرة وشبرا ومدينة السادس من أكتوبر وكذلك بمحافظة الإسكندرية.

 

الجدير بالذكر أن برنامج أكاديمية عرابى لا يهتم بالجانب الفني للمشتركين فقط، ولكن أيضآ بالجوانب الطبية والنفسية والذهنية، والتي من شأنها رفع مستوى اللاعب في جميع المجالات وعلى رأسها كرة القدم.

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