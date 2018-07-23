اليوم.. الخطيب يجتمع مع الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي

يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعقد اليوم، الاثنين، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين لكرة القدم، بفرع النادي بمدينة نصر.

تأتي الجلسة للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، ولتحقيق الأهداف التي يسعى الأهلي لإنجازها في القطاع، وتثمين دوره، والاعتماد عليه في مدّ الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من المواهب القادرة على تحمل المسئولية، والحفاظ على مسيرة البطولات والنجاحات التي يحققها الأهلي على المستويين المحلي والقاري.

كما تشهد الجلسة التشديد على غرس “روح الفانلة الحمراء” في النشء، والتأكيد على ضرورة إعلاء قيم ومبادئ النادي الأهلي، من أجل إعداد أجيال صاعدة، تكون بمثابة نواة جديدة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي.

ويسعي الخطيب، خلال الجلسة أيضًا، إلى التأكيد على أن أخلاقيات ومبادئ الأهلي تبقى دائمًا في المقدمة قبل البطولات، مع الإشارة إلى أهمية تنفيذ الخطط المستقبلية للنهوض بقطاع الناشئين، وفقًا لتطلعات مجلس الإدارة بعد عملية الإحلال والتجديد التي شهدها القطاع مع انطلاق الموسم الجديد.