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محمد رمضان ينشر فيديو لمعجبة ترقص على "Number One" في تحدي "كيكي - kiki"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 06:59 ص
محمد رمضان ينشر فيديو لمعجبة ترقص على Number One في تحدي كيكي - kiki
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الفجر الفني
 

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإحدى معجباته أثناء رقصها على أغنيته "Number One" في تحدي رقصة "كيكي - kiki" التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

ولاقي الفيديو إعجاب جمهور رمضان، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر "تويتر". 

يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على مقطع "KiKi Do You Love" من أغنية "in my feelings" 
للمغني الكندي دريك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.


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