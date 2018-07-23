مشادة بين باحث واستشاري علاقات أسرية بسبب محاضرات تأهيل الفتيات للزواج (فيديو)



وقال "العماري"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد، إنه يرفض وجود مقابل مادي مقابل النصيحة التي يحصلون عليها.



من جانبها قالت "إبراهيم"، إنهم يريدون الوصول إلى أدمغة الشباب لكي يوصلون لهم فكر معين، الأمر الذي اعترض عليه "العماري"، واتهمها بأنها طائفية وحكمت عليه من شكله كشخص سلفي، وأنها غير محجبة تريد السيدات أن يخلعن الحجاب وهو يريد أن يوصل لهن الدين.



وردت "إبراهيم"، بأنه ليس من حقه أن يحكم عليها وعلى حجابها وعلاقتها بالله.



أما الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة عين شمس، أكد أنهم يحرمون الفن، وبالتالي لا يصلحون لكي يعطوا دروس للناس، حيث أن لهم تفسيرات خاصة بهم غير توجهات الدولة.





نشبت مشادة كلامية على الهواء مباشرة، بين الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، والدكتور شريف العماري، الباحث في شئون الأسرة، بسبب إعطاء محاضرات لتأهيل الفتيات للزواج.