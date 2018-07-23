اليوم.. "العش" و"كلهم أبنائي" بالقومي للمسرح

يعقد اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ 11 للمهرجان القومي للمسرح (محور عن الكتابات الجديدة).



يدير الندوة هشام إبراهيم، ويتحدث فيها ليليت فهمي، رامز عماد، الدكتور محمود سعيد بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفي الجزء الثاني سيتم تقديم شهادات الكتاب (شاذلي فرح، بكرى عبدالحميد، عيسى جمال).

وضمن فعاليات المهرجان يعرض مسرحية "العش " للمخرج إبراهيم أحمد على خشبة مسرح الهناجر للفنون في العاشرة مساءً، كما ينافس على مسرح مركز الإبداع مسرحية "كلهم أبنائي" إخراج نور محمد في الثامنة مساءً.

وعلى مسرح ميامي يعرض مسرحية "سرد أحداث موت معلن" للمخرج محمد عز الدين، في الثامنة مساءً، كما يعرض "لسه بسأل" للمخرج محمد مرسى على مسرح الغد في السادسة مساء، وعلى المسرح القومي يعرض "الزيارة " من إخراج محمد جبر في العاشرة والنصف، وفي السادسة مساء يعرض "مهاجر بريسبان" للمخرج محمد عبدالمولى على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعرض في الثامنة مساء عرض "قابل للاشتعال" للمخرج أشرف على على مسرح مركز الجيزة الثقافي.

وضمن عروض ملتقى الطفل تعرض مسرحية "حنان في بحر المرجان" للمخرج عمرو حمزة على مسرح موتروبول في الثامنة مساءً.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح تنظمه وزارة الثقافة في الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية، دورة الكاتب محمود دياب، وتقام عروضه في 13 دار عرض مسرحي.







