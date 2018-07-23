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"النني" يحرج محمد صلاح أمام متابعيه (صورة)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:56 ص
النني يحرج محمد صلاح أمام متابعيه (صورة)
محمد صلاح والنني
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الفجر الرياضي
 

سخر محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من تقليد عدد كبير من المصريين لصوره في جزر المالديف، أثناء قضاء أجازته الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر. لا وبالمايوه".

 

وفوجئ صلاح بزميله محمد النني، لاعب ارسنال الانجليزي يعلق على تغريدته قائلا: " مفيش حد كان بـ flamingo float او "بطة" في الصور قدامك ؟!".

 

ليرد محمد صلاح على النني قائلا: " وجبت ترجمة البطة منين يا حنين"، ليأتي رد متوسط ميدان المدفعجية كالتالي: " ابعتلك لينك جوجل ترنسليت اللي بستخدمه؟".

 

"النني" يحرج محمد صلاح أمام متابعيه (صورة)
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