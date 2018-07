بعد تفاعل فنانين عرب معها.. تحذير من جنون تحدي "كيكي - kiki"

تسببت الحوادث المرعبة التي تعرض لها المتفاعلين مع تحدي رقصة ""كيكي - kiki" التي اجتاحت العالم مؤخرًا، في إطلاق التحذيرات للحد من انتشار المشاركة في التحدي.





وفي الدول العربية حذر مختصون وإعلاميون وخبراء مرور، بعد ازدياد فيديوهات رقص المشاهير والفنانين على الأغنية من المشاركة في التحدي على الأقل دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.





الإبراشي ينتقد دينا الشربيني

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني أثناء رقصها في تحدي " ".

وانتقد خلال برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم" تسبب كيكي، في العديد من الحوادث حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفنانات المصريات قمن بأداء رقصة "كيكي" ويخشى أن يقلدهم الناس، في إشارة منهم إلى الفنانة دينا الشربيني.





خبير مروري يطالب بمحاسبة ياسمين رئيس

وعلق الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، على رقصة "كيكي" التي رقصتها الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس في الشارع بجوار سيارتهما، قائلًا: "أرجو ألا يمر الأمر بسهولة ولا بد من توقيع عقوبة على كل من أدى هذه الرقصة".



وقال "الشاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، إن هذه الرقصة ربما تتسبب في فوضى عارمة في الشوارع، مؤكدًا أن القانون لن يترك كل من قام بهذه الرقصة.









توثيق عدد من حوادث تحدي ""kiki"

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الفيديوهات التي توثق الحوادث التي تعرض لها المشاركون في التحدي وكان أخطرها تعرضهم للدهس بالسيارات على الجانب المعاكس أثناء نزولهم من سيارتهم والرقص بجوارها وهي تسير على مقطع " KiKi Do You Love" من أغنية (in my feelings) للمغني الكندي، دريك.