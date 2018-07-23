أشرف زكي وأحلام يونس فى ضيافة "قلعة الموت" بالقومي للمسرح (صور)

أقيم أمس الأحد العرض المسرحي "قلعة الموت" من إنتاج دار الأوبر المصرية على خشبة مسرح الجمهورية والذى يشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومى للمسرح فى دورته الحادية عشرة برئاسة الدكتور حسن عطية.





وقد حرص عدد من نجوم الفن على مشاهدة العرض ومنهم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والدكتور وليد عونى والمخرج ناصر عبد المنعم والفنان مجدى صبحى والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون.



قال مخرج العرض مناضل عنتر: "سعدت جدًا عندما رشحني الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا للمشاركة في المهرجان بعرض "قلعة الموت" ليمثل دار الأوبرا هذا العام، ويكون شيئًا لطيفًا عندما يشارك أساتذتنا فى تقييم عروضنا خلال المهرجان".



وحول سر اقتصار عرضه على ليلة واحدة قال مناضل: "السبب هو أنني مرتبط بالسفر إلى صربيا لتقديم عدة حفلات هناك".



قلعة الموت بطولة فرقة الرقص المسرحى الحديث، سينوغرافيا عمرو عبد الله تصميم حركي سالي أحمد ومناضل عنتر.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصرى تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الجاري وحتى ٢ أغسطس المقبل.



