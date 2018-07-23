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هكذا احتفل جمهور "أحمد عز" بعيد ميلاده ! (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:15 ص
هكذا احتفل جمهور أحمد عز بعيد ميلاده ! (صور)
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يارا أحمد
 

احتفل محبي النجم احمد عز، بعيد ميلاده حيث قاموا بإرسال الهدايا التي تحمل ألبومات صوره إليه، بالاضافة إلى إهدائه تورتة عيد الميلاد مزينة بصور من مشاهده في جميع أعماله الدرامية والسينمائية.


يذكر أن أخر اعمال احمد عز، مسلسل "أبو عمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم.


ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى


هكذا احتفل جمهور "أحمد عز" بعيد ميلاده ! (صور)
هكذا احتفل جمهور "أحمد عز" بعيد ميلاده ! (صور)
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