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دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:40 ص
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا الفنان الأردني زياد صالح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان ليالي الصيف المقامة بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء بحضور جماهيري من كافة البلدان العربية.

صعد زياد المسرح علي نغمات أغنيته الشهيرة "جمال الروح" واستكمل وصلته بتقديم أغنيات مصرية شهيرة منها "العب يلا، يا بنت السلطان، الديك بيدن".
 
وغنى الحضور ورقصوا مع زياد الذي نزل بصحبة عدد من أفراد فرقته ليتواجد وسط الحضور الذي تفاعل معه بالرقص والغناء.

يقدم حفلات المهرجان الإعلامي علي الكشوطي ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدا طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية.

وتستمر الحفلات لمدة أسبوع حيث من المقرر ان تحيي غدا كارمن سليمان الليلة الرابعة.
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
دبكة وشعبي مصري في الليلة الثالثة من مهرجان ليالي الصيف في طابا (صور)
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