شاهد.. القرموطي يظهر بـ"طبق بيض" على الهواء (فيديو)



وقال "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد، إن الفيديو المتداول لم يظهر فيه أخذ البيض من الكرتونة نفسها، موضحا أن الأمر لم يأخذ حقه، وكان يجب البحث فيه والذهاب إلى "السوبر ماركت" الذي قالت هذه السيدة إنها اشترت البيض منه.



وأشار إلى أن فريق الإعداد اشترى البيض من أماكن عدة، وقام بكسرها على الهواء للتأكيد على صلاحيتها، وقام بتناوله نيئا.





ظهر الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء مباشرة، بـ"كرتونة بيض" على الهواء مباشرة، للرد على شائعات وجود "بيض بلاستيك" في الأسواق المصرية.