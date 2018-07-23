"الزيارة" تثير الضحك فى ثالث أيام المهرجان القومي للمسرح (صور)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:28 ص
شيماء عطية
في ختام فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للمسرح المصري أقيم عرض "الزيارة" لكلية الألسن جامعة عين شمس على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
وبالرغم من أن العرض مأخوذ عن رواية عالمية وقدم بالفصحى إلا أنه لاقى إعجابًا شديدًا من الحضور والذي كان معظمه من فئة الشباب الذي ملأ المسرح عن آخره، حيث اعتمد المخرج محمد جبر على مصحح لغوي لتكون مخارج الألفاظ سليمة لأبطال العرض وهم من الهواة.
العرض عن قصة "زيارة السيدة العجوز" إعداد وإخراج محمد جبر، تأليف فريدريش دورينمات، مصمم السينوغرافيا حمدي عطية - حسن محمد - محمد جبر.
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ويستمر خلال الفترة من ١٩ يوليو وحتى ٢ اغسطس القادم.
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