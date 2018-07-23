ظهوره الأول مع أصالة وقضايا النسب لم تؤثر على نجاحه.. معلومات عن أحمد عز في عيد ميلاده

يحتفل الفنان أحمد عز اليوم الإثنين، بعيد ميلاده السابع والأربعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٨ معلومة عنه:-

١- ولد أحمد عز في الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٧١.





٢- درس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة عين شمس.





٣- عمل لفترة بعد تخرّجه في مجال الفنادق، ثم اتجه لعروض الأزياء والإعلانات.





٤- درس التمثيل من خلال ورش إعداد الممثل مثل أستوديو الممثل محمد عبد الهادي ومحمود حميدة.





٥- شارك كموديل في كليب "لما جت عينك في عيني" أمام المطربة السورية أصالة.





٦- قدمته للسينما المخرجة إيناس الدغيدي من خلال فيلم "كلام الليل" حيث ظهر في مشهد واحد أمام يسرا.





٧- آمنت إيناس الدغيدي بموهبته، ما جعله تعطيه الفرصة للقيام ببطولة فيلم "مذكرات مراهقة" أمام الفنانة التونسية هند صبري.





٨- في عام ٢٠٠٤، دخل إلى الدراما المصرية من خلال بطولة مسلسل "ملك روحي" أمام يسرا.





٩- كان من المقرر أن يقوم ببطولة فيلم "رجل المستحيل وأنا" المأخوذة عن سلسلة "رجل المستحيل" للكاتب نبيل فاروق إلا أن المشروع لم يبصر النور.





١٠- ابتعد عز عن أداور الرجل الرومانسي ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخه السينمائي مع المخرجة ساندرا نشأت والتي قدمته بشكل جديد في فيلم "ملاكي إسكندرية" عام ٢٠٠٥.





١١- اتجه عز للأدوار الأكشن والكوميديا بداية من فيلم "الرهينة" ٢٠٠٦، مرورًا بأفلام "بدل فاقد" و"مسجون ترانزيت" و"أولاد رزق" وصولاً ل"الخلية".





١٢- يحيط أحمد عز حياته الشخصية بالسرية الشديدة، وهو معروف بكونه العازب الأشهر في الوسط الفني.





١٣- في عام ٢٠١٤، ظهرت في الأوساط الإعلامية صورة من عقد زواج رسمي للفنان أحمد عر والمطربة أنغام، حيث تم الزواج في يوم 2011/7/29 وانفصلا بتاريخ 2012/1/8.





١٤- رفعت الفنانة الشابة زينة دعوى إثبات نسب على عر في يناير ٢٠١٤، وذلك بعد عودتها من امريكا بعد ولادة التوأمين عزالدين وزين الدين، لكن عز مازال مصرًا على إنكار نسبهم.





١٥- في يناير 2016 أقرّت محكمة النقض إثبات نسب الطفلين لعز، رغم رفضه إجراء تحليل dna أكثر من مرة.





١٦- في عام ٢٠١٧، قدم عز فيلم "الخلية" مع المخرج طارق العريان، وحقق الفيلم ايرادات بلغت 55,760,282 جنيه ليصبح الفيلم الأكثر إيرادات في تاريخ السينما المصرية.





١٧- شارك عز في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "أبوعمر المصري" والذي حقق نجاح جماهيري ونقدي.





١٨- يستعد عز لتصوير أحدث أفلامه "الممر" للمخرج شريف عرفة مطلع شهر سبتمر المقبل.







