مالكة قناة LTC: مرتضى منصور هددني.. وأناشد المسئولين بالتدخل (فيديو)



وشددت في مداخلة مع القناة، اليوم الأحد، أن تكلفة برنامج "عبدالناصر زيدان" قيمتها 3 مليون جنيها، وتكلفة البرنامج الذي كان سيقدمه مرتضى منصور على القناة 6 مليون جنيها، ومع ذلك، لن تعرض برنامج "منصور".



وناشدت مالكة القناة المسئولين: "أوجه رسالة لكل المسئولين في الدولة.. لو القناة دي قفلت.. يبقى مرتضى منصور كدة فوق القانون"، مؤكدة أنه هدد القناة ولذلك عقدت معه اتفاقا لتقديم برنامج، وشددت على أنها ألغت برنامج "منصور"، وسوف يستمر برنامج "عبدالناصر زيدان"، مضيفة: "أنا مش هخاف من مرتضى منصور أكتر من خوفي من ربنا".



كما وجهت رسالة لـ"زيدان"، أكدت فيها أن القناة ليست مجالا لتصفية الحسابات، و"منصور" له احترام كرئيس لنادي الزمالك.





كشفت "سميرة الدغيدي"، مالكة ورئيس مجلس إدارة قناة LTC الفضائية، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عندما علم بتقديم برنامج لـ"عبدالناصر زيدان"، هدد بغلق القناة، مؤكدة أنها "خافت" لأن هذا المشروع أعطته من حياتها 15 عاما.