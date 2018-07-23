مراد وهبة: "الخلافة" أصبحت خطيرة على الحضارة الإنسانية لهذا السبب



وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، أن الأزمة في مسألة الخلافة الإسلامية ليست في حد ذاتها، ولكن حدث تعثر في فكرتها وأصبحت مهددة للحضارة الآن، لأنها أصبحت تعتمد على فكر ابن تيمية.



وتابع أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، أنه أصبحت الخلافة خطيرة على الحضارة الإنسانية إذا حققت فكر ابن تيمية.

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، إن نشأة جماعة الإخوان المسلمين في بدايتها عام 1928، كانت بهدف إحياء الخلافة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد أن القضية الفلسطينية دخلت في هذا الإطار.