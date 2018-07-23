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على طريقته الخاصة.. علي ربيع يشارك في "تحدي كيكي" (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:39 ص
على طريقته الخاصة.. علي ربيع يشارك في تحدي كيكي (فيديو)
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الفجر الفني
 

شارك الفنانان علي ربيع وحمدي الميرغني، في تحدي رقصة "كيكي" التي اجتاحت العالم مؤخرًا.

وعرضت قناة "إم بي سي" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع رقص الثنائي بطريقة كوميدية في إحدى العروض على أنغام أغنية دريك الشهيرة، ضمن تحدي كيكي. 

يذكر أن الرقصة بدأت على أنغام أغنية "In My Feelings"، للمغني العالمي دريك.

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